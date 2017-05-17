dha : Mahkeme "Reian'a katliamı" iddianamesini kabul etti. 39 kişinin ölümü ve 79 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan Abdulkadir Masharipov dahil toplam 56 DEAŞ terör örgütü üyesi, güvenlik gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda yargılanacak
dha : Mahkeme "Reian'a katliamı" iddianamesini kabul etti. 39 kişinin ölümü ve 79 kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan Abdulkadir Masharipov dahil toplam 56 DEAŞ terör örgütü üyesi, güvenlik gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nde bulunan duruşma salonunda yargılanacak