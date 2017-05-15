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: Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
flash! : Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
15 Mayıs 2017 Pazartesi 19:18
flash!
: Cumhuriyet gazetesi internet sitesinin genel yayın yönetmeni Oğuz Güven, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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