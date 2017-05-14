Flash!
Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayda polisin sadece havaya ateş açtığını, aracın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada1 kişinin hafif yaralandığını ve araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Flash! Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayda polisin sadece havaya ateş açtığını, aracın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada1 kişinin hafif yaralandığını ve araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
14 Mayıs 2017 Pazar 20:51
Flash!
Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayda polisin sadece havaya ateş açtığını, aracın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada1 kişinin hafif yaralandığını ve araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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