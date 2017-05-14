Flash!
Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayın, Pendik'ten yunus ekipleri ile kovalamacayla başladığını, araçın Kartal'da bir binaya çarparak durduğunu ve aracın içerisindekilerin yaralandığını bildirdi.
Flash! Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayın, Pendik'ten yunus ekipleri ile kovalamacayla başladığını, araçın Kartal'da bir binaya çarparak durduğunu ve aracın içerisindekilerin yaralandığını bildirdi.
14 Mayıs 2017 Pazar 20:24
Flash!
Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayın, Pendik'ten yunus ekipleri ile kovalamacayla başladığını, araçın Kartal'da bir binaya çarparak durduğunu ve aracın içerisindekilerin yaralandığını bildirdi.
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