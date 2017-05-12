: Süleyman Yeşilyurt , "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçeleriyle tutuklandı.
: Süleyman Yeşilyurt , "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçeleriyle tutuklandı.
12 Mayıs 2017 Cuma 16:39
: Süleyman Yeşilyurt , "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçeleriyle tutuklandı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:39
|05:41
|13:11
|17:06
|20:23
|22:08