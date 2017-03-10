: Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı : Helikopterde 1 yöneticimiz, Rusya'daki firmamızın yöneticisi, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı
: Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı : Helikopterde 1 yöneticimiz, Rusya'daki firmamızın yöneticisi, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı
10 Mart 2017 Cuma 13:13
: Eczacıbaşı Holding Başkanı Bülent Eczacıbaşı : Helikopterde 1 yöneticimiz, Rusya'daki firmamızın yöneticisi, 4 Rus konuğumuz ve 2 pilotumuz vardı
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