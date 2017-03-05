Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istesem Almanya'ya gelirim. Ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım.
Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istesem Almanya'ya gelirim. Ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım.
05 Mart 2017 Pazar 21:16
Flash!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben istesem Almanya'ya gelirim. Ve kapıdan sokmadığınızda veya konuşturmadığınızda ben dünyayı ayağa kaldırırım.
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