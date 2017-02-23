: Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan Mehmet Ali Aligül tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi.
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: Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan Mehmet Ali Aligül tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi.
23 Şubat 2017 Perşembe 15:22
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