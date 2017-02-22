dha : Mahkeme, DAEŞ terör örgütünün Atatürkhavalimanı saldırısına ilişkin 41' i tutuklu 46 sanıklı iddianameyi kabul etti.
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dha : Mahkeme, DAEŞ terör örgütünün Atatürkhavalimanı saldırısına ilişkin 41' i tutuklu 46 sanıklı iddianameyi kabul etti.
22 Şubat 2017 Çarşamba 10:55
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