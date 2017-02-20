Flash!
: Yargıtay, eski savcılar Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun "Darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Flash! : Yargıtay, eski savcılar Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun "Darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
20 Şubat 2017 Pazartesi 18:27
Flash!
: Yargıtay, eski savcılar Adnan Çimen, Sadrettin Sarıkaya ile eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun "Darbeye teşebbüs ve terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
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