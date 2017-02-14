: Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
: Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
14 Şubat 2017 Salı 11:17
: Mecidiyeköy'de 10 işçinin öldüğü asansör faciası davasında mütaalasını açıklayan savcı, 9 kişinin cezalandırılmasını isterken 16 kişinin ise beraatini talep etti.
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