Flash
: Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9'u tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.
Flash : Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9'u tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.
08 Şubat 2017 Çarşamba 20:02
Flash
: Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9'u tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.
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