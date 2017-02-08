Flash!!!
: Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Flash!!! : Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
08 Şubat 2017 Çarşamba 16:56
Flash!!!
: Savcılığın itirazını değerlendiren mahkeme İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
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