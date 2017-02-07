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dha : İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan "Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcı Ö.C'nin açığa alındığını, adli işlemlerin sonucunun bekleneceğini açıkladı
FLASH dha : İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan "Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcı Ö.C'nin açığa alındığını, adli işlemlerin sonucunun bekleneceğini açıkladı
07 Şubat 2017 Salı 18:25
FLASH
dha : İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan "Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcı Ö.C'nin açığa alındığını, adli işlemlerin sonucunun bekleneceğini açıkladı
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