: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.
: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.
27 Ocak 2017 Cuma 15:29
: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili gözaltına alınan Şeref Turunç tutuklandı.
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