: İstanbul Valiliği: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.
: İstanbul Valiliği: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.
21 Ocak 2017 Cumartesi 15:04
: İstanbul Valiliği: İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur.
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