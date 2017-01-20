: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
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: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
20 Ocak 2017 Cuma 22:07
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