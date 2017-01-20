: Vali Vasip Şahin: Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.
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: Vali Vasip Şahin: Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir.
20 Ocak 2017 Cuma 20:47
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