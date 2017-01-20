: Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
: Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
20 Ocak 2017 Cuma 17:43
: Hrant Dink cinayeti davasında, eski içişleri bakanı ve dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu 51 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.
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