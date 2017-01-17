: İstanbul Valisi Vasip Şahin: 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olma ihtimaline karşı gerekli mercilere yönlendirildi. Terörist ile 197 bin ABD doları ele geçirildi.
: İstanbul Valisi Vasip Şahin: 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olma ihtimaline karşı gerekli mercilere yönlendirildi. Terörist ile 197 bin ABD doları ele geçirildi.
17 Ocak 2017 Salı 10:41
: İstanbul Valisi Vasip Şahin: 152 adrese operasyon düzenlendi, 50 kişi gözaltına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olma ihtimaline karşı gerekli mercilere yönlendirildi. Terörist ile 197 bin ABD doları ele geçirildi.
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