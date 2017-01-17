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: İstanbul Valisi Vasip Şahin: (Reina'ya saldıran terörist) Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist.
flash! : İstanbul Valisi Vasip Şahin: (Reina'ya saldıran terörist) Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist.
17 Ocak 2017 Salı 10:39
flash!
: İstanbul Valisi Vasip Şahin: (Reina'ya saldıran terörist) Özbekistan 1983 doğumlu. Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist.
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