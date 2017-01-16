: ACT Havayolları :(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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: ACT Havayolları :(Bişkek'te düşen kargo uçağı) Kazanın oluşumuna teknik nedenler veya yüklemeye bağlı etkenlerin yol açmadığı anlaşılmaktadır. Kazanın gerçek nedeni yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkacak ve kamuoyu...
16 Ocak 2017 Pazartesi 15:47
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