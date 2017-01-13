Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Döviz piyasasındaki hareketlilik) Ben yine milletime sesleniyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. Bunları TL ye dönüştürsün
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Cumhurbaşkanı Erdoğan : (Döviz piyasasındaki hareketlilik) Ben yine milletime sesleniyorum. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin. Bunları TL ye dönüştürsün
13 Ocak 2017 Cuma 14:17
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