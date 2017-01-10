: Valilik: İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.
: Valilik: İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.
10 Ocak 2017 Salı 14:31
: Valilik: İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:20
|13:22
|15:47
|18:06
|19:38