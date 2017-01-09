: İstanbul Valisi Vasip Şahin: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir.
: İstanbul Valisi Vasip Şahin: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir.
09 Ocak 2017 Pazartesi 16:53
: İstanbul Valisi Vasip Şahin: Artan kar yağışı, ara yollardaki tıkanma ve buzlanma nedeniyle İlimizde eğitim-öğretime yarın 1 gün daha ara verilmiştir.
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