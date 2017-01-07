: İBB: TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı.
: İBB: TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı.
07 Ocak 2017 Cumartesi 09:25
: İBB: TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı.
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