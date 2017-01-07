dha : Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69. İBB'nin yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu en yüksek yüzde 90 olarak belirlenmişti.
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dha : Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69. İBB'nin yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu en yüksek yüzde 90 olarak belirlenmişti.
07 Ocak 2017 Cumartesi 00:03
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