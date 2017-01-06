Kar yağışı nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca kapanan pistler, temizlik çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açıldı
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Kar yağışı nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca kapanan pistler, temizlik çalışmalarının ardından yeniden hava trafiğine açıldı
06 Ocak 2017 Cuma 21:34
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