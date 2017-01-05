: Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada, 'oh olsun..' şeklinde 'övücü paylaşımlar' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
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: Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada, 'oh olsun..' şeklinde 'övücü paylaşımlar' yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
05 Ocak 2017 Perşembe 13:34
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