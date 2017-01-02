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Flash!!! : Avrasya Tüneli, yarın Saat 07.00'den itibaren otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacak. Bu tarife 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

02 Ocak 2017 Pazartesi 22:15