dha : Terör saldısında hayatını kaybeden yabancı uyrukluların ülkeleri : 7 Suudi Arabistan, 2 Hindistan, 1 Kanada, 1 Suriye, 1 İsrail, 2 Tunus 4 Irak, 1 Lübnan,1 Belçika
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dha : Terör saldısında hayatını kaybeden yabancı uyrukluların ülkeleri : 7 Suudi Arabistan, 2 Hindistan, 1 Kanada, 1 Suriye, 1 İsrail, 2 Tunus 4 Irak, 1 Lübnan,1 Belçika
01 Ocak 2017 Pazar 17:56
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