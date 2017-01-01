: Başbakan Yıldırım : Teröristi, kapıda 1 polisimizi ve güvenlik görevlilerini şehit edip içeri giriyor. Rastgele ateş açıyor. Silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor
FLASH
: Başbakan Yıldırım : Teröristi, kapıda 1 polisimizi ve güvenlik görevlilerini şehit edip içeri giriyor. Rastgele ateş açıyor. Silahını olay yerinde bırakıp kaçıyor
01 Ocak 2017 Pazar 16:35
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.