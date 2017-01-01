flash: Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4'ünün durumu oldukça ciddi.
FLASH
flash: Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4'ünün durumu oldukça ciddi.
01 Ocak 2017 Pazar 09:00
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