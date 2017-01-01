: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 39 insanımız hayatını kaybetti. 15-16'ı yabancı uyruklu...
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: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 39 insanımız hayatını kaybetti. 15-16'ı yabancı uyruklu...
01 Ocak 2017 Pazar 07:48
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