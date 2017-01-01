dha : İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetti
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dha : İstanbul Valisi Vasip Şahin: En az 35 vatandaşımız hayatını kaybetti
01 Ocak 2017 Pazar 03:18
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