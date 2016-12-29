Flash!!!
: Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
Flash!!! : Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
29 Aralık 2016 Perşembe 20:43
Flash!!!
: Mahkemenin tahliye kararının ardından yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay tutuklu bulundukları Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:20
|13:16
|15:37
|17:55
|19:28