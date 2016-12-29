Flash!!!
: Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmi Alpay için tahliye talep etti. Karar için duruşmaya ara verildi.
Flash!!! : Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmi Alpay için tahliye talep etti. Karar için duruşmaya ara verildi.
29 Aralık 2016 Perşembe 16:33
Flash!!!
: Duruşma savcısı yaklaşık 4,5 aydır tutuklu bulunan Aslı Erdoğan ve 4 aydır tutuklu bulunan Necmi Alpay için tahliye talep etti. Karar için duruşmaya ara verildi.
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