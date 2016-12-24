Flash!!!
: Erdoğan: Ulusal hesap sistemi revize edildi. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolar revize edilmiştir. Büyüme oranımızı yüzde 5.9 olarak düzeltilmiştir.
Flash!!! : Erdoğan: Ulusal hesap sistemi revize edildi. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolar revize edilmiştir. Büyüme oranımızı yüzde 5.9 olarak düzeltilmiştir.
24 Aralık 2016 Cumartesi 12:13
Flash!!!
: Erdoğan: Ulusal hesap sistemi revize edildi. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500 dolar revize edilmiştir. Büyüme oranımızı yüzde 5.9 olarak düzeltilmiştir.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:32
|08:19
|13:14
|15:33
|17:51
|19:25