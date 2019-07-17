: ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını belirtti. Adaylar sonuçlara 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.
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: ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını belirtti. Adaylar sonuçlara 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:31
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