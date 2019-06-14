: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum
14 Haziran 2019 Cuma 16:39
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Yıldırım ile İmamoğlu'nun ortak yayın) Son bir haftaya çok ciddi ışık verecek diye inanıyorum
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