: FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
: FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
14 Mayıs 2019 Salı 13:14
: FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" ve darbe girişiminin de kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'e suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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