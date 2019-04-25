: İstanbul Valiliği: (Küçükçekmece'deki olay) Bu olayın kısa zamanda aydınlatılması ve failin adalete teslim edilmesi için Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerimizden sadece bu olay için özel ekipler oluşturulmuş ve titizlikle devam eden yoğun çalışmalar sonucu fail yakalanmıştır. Olayın adli soruşturması devam etmektedir.

