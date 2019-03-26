: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
26 Mart 2019 Salı 10:13
: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ /PDY soruşturması kapsamında “Terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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