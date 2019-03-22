: Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
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: Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
22 Mart 2019 Cuma 10:59
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