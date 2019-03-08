: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
08 Mart 2019 Cuma 14:17
: İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürkan'ın kardeşi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:40
|07:20
|13:26
|16:41
|19:11
|20:40