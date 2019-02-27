: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:44
: Tuzla'daki kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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