: Şehir Hatları: Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
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: Şehir Hatları: Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı ring seferleri ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur seferlerimiz hariç bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
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