flash
: Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
flash : Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
14 Şubat 2019 Perşembe 17:29
flash
: Yeşilyurt apartmanın çökmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı.
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