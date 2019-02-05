: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
05 Şubat 2019 Salı 18:28
: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
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