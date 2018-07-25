: Meteoroloji Genel Müdürlüğü :Bugün saat 16.00 'ya kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden tedbirli olunması gerekmektedir.
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: Meteoroloji Genel Müdürlüğü :Bugün saat 16.00 'ya kadar İstanbul'un Avrupa yakasının batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:11
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